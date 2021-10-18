Insider'da yer alan habere göre Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'daki dijital eşitsizliğin çözebileceği umuduyla ayda bir Wi-Fi ağının nasıl kurulacağını araştırıyor.

NASA'nın internet sitesinde projeyle ilgili Ay'ı Dünya'nın Dijital Eşitsizliğini Ele Almak İçin Kullanmak' başlıklı bir basın açıklaması da yayınlandı.

ABD'nin bazı bölgelerinde yetersiz internet erişimine çözüm olmak ve Artemis projesine yardımcı olmak amacıyla NASA Ay'da Wi-Fi ağı kurma ihtimali üzerine çalışıyor.

NASA'nın Glenn Araştırma Merkezi'nde inovasyon direktörü Mary Lobo, yaptığı basın açıklamasında projeye dair şunları ifade etti: "Bu, Artemis’in altında Ay’a astronot gönderirken karşılaştığımız zorluklara çözümler geliştirmek için harika bir fırsat sunarken, aynı zamanda artan bir toplumsal sorunu ele alıyor."

Artemis programı ise 1972’den bu yana ilk kez insanları Ay’a indirmeyi amaçlıyor.

Apollo 11'den 50 yıl sonra gerçekleşecek Artemis adlı görevde kadın astronota bir de erkek meslektaşı eşlik edecek.