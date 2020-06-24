Çift Asteroit Yeniden Yönlendirme Testi (DART) ismi verilen görevde, bir asteroidin uydusuna uzay aracıyla çarpılacak. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Dimorphos’un boyutunu Mısır’da Büyük Piramit ile kıyaslıyor.

Planlara göre Didymos asteroidinin uydusu olan Dimorphos isimli asteroide DART probuyla çarpılacak ve asteroit rotasından saptırılacak. DART görevi başarılı şekilde yerine getirirse ilk kez bir gök cisminin yönü, insan eliyle değiştirilmiş olacak.

Dünya için tehdit oluşturan asteroidler, bilim insanları tarafından küresel bir sorun olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle uzay ajansları bu alanda iş birliği yapıyorlar. Dimorphos’un yolunu değiştirilmesi görevinde de bu durum geçerli.

DART’ın Dimorphos’a çarpmasından 2 yıl sonra Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Hera isimli uyduyu fırlatarak Dimorphos’un etrafında DART görevinin sonuçlarını inceleyecek.

NASA’nın Dimorphos asteroidinin yolunu değiştirmek için uzaya göndereceği DART probu, 2021 yılında fırlatılacak. Bu arada Didymos ve uydusu Dimorphos, Dünya için tehdit oluşturan gök cisimleri değil. Bu asteroitler, Dünya’nın diğer asteroidlere karşı korunması için denek olarak kullanılacak.