Benzen, formaldehit, trikloretilen, ksilen ve amonyak gibi kimyasallar baş ağrısına, bağ dönmesine ve göz tahrişine yol açabilir. Sağlığımıza zararlı olan bu toksinler solduğumuz havada bulunmaktadır. NASA bu toksinleri en iyi şekilde havadan arındıran bitkiler üzerine bir araştırma yaptı.“Günümüzde insanlar zamanlarının birçoğunu ev veya ofis ortamında geçirmekte. Bu nedenle bu ortamdaki havanın yeterince temiz ve sağlıklı olması çok önemlidir. 1989’da NASA, zararlı toksinleri ve hava kirliliğini temizleyebilen en etkili bitkileri, ’Temiz Hava Projesi’ diye bir çalışma altında araştırdı. Araştırmanın sonuçlarını popülerliğini koruyor, işte en etkili hava temizleyen bitkiler:”Baskı mürekkeplerinde, boyalarda, verniklerde, yapıştırıcılarda ve boya çıkarıcı maddelerde bulunur.Maruz kalındığında heyecanlanmaya, baş dönmesine, baş ağrısına, mide bulantısına veya komaya neden olabilir.Tablolarda, lastikte, deride, boya malzemelerinde, tütün dumanında ve egzoz gazlarında bulunur.Maruz kalındığında ağız ve boğaz tahrişine, baş dönmesine, başağrısına, kalp sorunlarına, böbrek ve karaciğer zararına yol açabilir.Kese kağıdında, yüzün derisinde, kağıt havlularda, peçetelerde, suntada, kontrplaklarda ve sentetik kumaşlarda bulunur. Maruz kalındığında burun, ağız veya boğaz tahrişine neden olabilir.Cam temizleyicilerde, parke cilalarında, amonyak tuzunda ve gübrede bulunur.Maruz kalındığında göz tahrişine, öksürüğe, boğaz iltihaplanmasına neden olabilir.Plastik, reçine, sentetik kumaş, boya, lastik, deterjan ve böcek ilaçları üretiminde kullanılır. Ayrıca tütün dumanında, egzoz dumanında, yapıştırıcı ve boyalarda bulunur. Maruz kalındığında göz tahrişine, baş dönmesine, uyuşukluğa, kalp atışının artmasına, baş dönmesine ve bazı durumlarda bilinç kaybına neden olabilir.Bu bitkilerden bazıları kediler, köpekler veya diğer evcil hayvanlar için zehirli olabilir. Eğer evcil hayvan sahibiyseniz, bitkiyi evinize almadan önce toksinleri olup olmadığına bakınız.Cüce Hurma Palmiyesi (Dwarf Date Palm)Kılıç Yapraklı Eğrelti Otu (Boston Fern)Aşk Merdiveni Çiçeği (Kimberley Queen Fern)Kurdele Çiçeği (Spider Plant)Çin herdemyeşili (Chinese Evergreen)Bambu Palmiyesi (Bamboo Palm)Benjamin Çiçeği (Weeping Fig)Şeytan Sarmaşığı (Devil’s Ivy)Antoryum Çiçeği (Flamingo Lily)Lilyturf Çimi (Lilyturf)Hanımefendi Palmiyesi (Broadleaf Lady Palm)Gerbera Bitkisi (Barberton Daisy)Mısır Saplı Dreçena (Cornstalk Cracaena)Duvar Sarmaşığı (English Ivy)Paşa Kılıcı (Varigated Snake Plant)Kardeş Kanı Çiçeği (Red-Edged Dracaena)Barış Çiçeği (Peace Lily)Kasımpatı Çiçeği (Florist’s Chrysanthemum)(hthayat.com)