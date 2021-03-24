Bilim & Teknoloji NASA: Dev asteroit Dünya'yı teğet geçti

NASA: Dev asteroit Dünya'yı teğet geçti

Bilim & Teknoloji

NASA: Dev asteroit Dünya'yı teğet geçti

NASA 2021'de belirlenen en büyük asteroitin Dünya'nın yakınından geçtiğini açıkladı.

24 Mart 2021, Çarşamba 14:15 Son Güncelleme:
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2021'in en büyük göktaşı Dünya'yı teğet geçti. Açıklama Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) geldi.

Aynı açıklamaya göre, göktaşı Dünya'nın yaklaşık 2 milyon kilometre yakınından geçti.

Bu uzaydaki mesafe göz önüne alındığında "oldukça yakın" olarak nitelendirildi.

Söz konusu asteroitin 440 ila 680 metre genişliğinde ve en az 1 kilometre çapında olduğu açıklandı.

Gezegenimizi teğet geçip, uzay boşluğundaki yolculuğuna devam eden göktaşının saatte 124 bin kilometre hızla hareket ettiği belirtildi.

NASA açıklamasında '2001 FO32' isimli asteroitin 2021 yılında gözlenebilecek en büyük göktaşı olduğunu bilgisinin altı çizildi.

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