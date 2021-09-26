NASA, interaktif çizgi romanı First Woman’ı yayınladı

Tarihinde ilk defa dijital, interaktif bir çizgi roman yayınlayan NASA, bu çizgi romanda Ay yüzeyinde çalışmalar yapan ilk kadın Callie Rodriguez'in hikayesini anlattı. NASA, her ne kadar Rodriguez kurgusal bir karakter de olsa hikayenin kendi görüşlerini yansıttığını belirtiyor.

Ay'a inen ilk kadın ve ilk azınlık mensubu kişi olarak kurgulanan Callie, gerçek bir görev olan NASA'nın Artemis görevine katılıyor.

NASA yöneticilerinden Pam Melroy, çizgi romanla ilgili yaptığı açıklamada Callie'nin hikayesinin kurumun kendi tutkularını, adanmışlığını ve kararlılığını anlattığını, bu sayede rüyalarını gerçeğe dönüştürebildiklerini söyledi.

40 sayfalık çizgi romanda NASA aynı zamanda uzayda seyahat, iniş, kalkış ve Ay keşfi için geliştirdiği teknolojileri de anlatıyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde okurlar çizgi romandaki etmenlerle etkileşime geçebiliyor.

Çizgi roman Android ya da iOS üzerinden indirilebiliyor. Ek içerikler arasında ise videolar, oyunlar, meydan okumalar ve NASA görevlerine sanal olarak katılmayı sağlayan çeşitli aktiviteler yer alıyor.



