Dünya NASA, Mars görevi için kamp başlatıyor

NASA, Mars görevi için kamp başlatıyor

Dünya

NASA, Mars görevi için kamp başlatıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'a yapılacak insanlı seferler için kamp başlatıyor. NASA, bir yıl sürecek Mars simülasyonlarında görev alacak mürettebat üyesi aradığını duyurdu. Kamp için seçilen kişiler 1700 metrekarelik bir modül içinde yaşayacak.

08 Ağustos 2021, Pazar 10:05 Son Güncelleme:
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NASA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2022 sonbaharında başlatılması planlanan bir yıllık simülasyon görevleri için mürettebat üyesi olarak katılmak isteyen başvuru sahiplerinin arandığı bildirildi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2037’de ‘Kızıl Gezegen’ Mars’a sefer planlıyor. Mars’ta insanlar için elverişli hayat izlerini gönderdiği robot araçlarla arayan NASA, insanlı sefer için kamp başlatıyor. Bir yıllığına Mars’ta hayat provası yapmaya gönüllü kişiler aranıyor. Bu kişiler Teksas’ta 1700 metrekarelik bir modül içerisinde yaşayacak.

AŞI VE ÜNİVERSİTE ŞART

Yaşam alanı, kaynak kısıtları, ekipman arızası, iletişim aksaklıkları ve çevresel stres dahil olmak üzere Mars hayatını deneyimleyecekler. 30-55 yaş arası, üniversite mezunu, akıcı İngilizce konuşan, iki yıl iş deneyimi olan ve COVID-19 aşıları tam kişilerin başvurusu gelecek ay kabul edilecek. Mars karantinası 2022’de başlayacak. Gönüllüler, NASA’nın uzun süreli uçuş astronot testlerini de geçmek zorunda.


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