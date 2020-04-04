Keşif aracının fotoğrafı, “Adını Mars’a Gönder” kampanyasına katılan yaklaşık 11 milyon bilim hayranının adını taşıyan plakanın yanındaki üç yongaya dikkat çekmek için yayımlandı. Sosyal medya kullanıcıları görüntünün aslında Mors alfabesiyle “Birlik Halinde Keşfet” yazan bir mesaj olduğunu fark etti.





NASA’nın Mars keşif aracı Azim’im resmi Twitter hesabı salı günü yaptığı paylaşımla mesajı doğruladı.

Resmi Twitter hesabında “Bazılarınız, gönderdiğiniz 10,9+ milyon adla birlikte Mars’a taşıdığım özel mesajı fark ettiniz. Güneş ışınlarında Mors alfabesiyle ‘Birlik Halinde Keşfet’ yazıyor, bu da gezegenimizle keşfe çıktığım gezegen arasında bir bağlantı kuruyor. Birlikte, azmediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Corona virüsün sahanın tamamında yarattığı aksaklıklara rağmen keşif aracının temmuzda planlanan fırlatma tarihinde gönderilmesi tasarlanıyor.

Keşif aracının, gizli mesajı ve beraberinde taşıdığı mikroçiplere konulmuş milyonlarca isimle birlikte Şubat 2021’de Mars’a inmesi bekleniyor.

Araç, Mars’ı incelemek ve gezegenin yüzeyinden örnekler toplayarak geçmiş yaşama dair belirtiler aramak için tasarlandı.