NASA, Mars'a göndereceği uzay aracına gizli bir mesaj yerleştirdi
NASA’nın Perseverance adlı keşif aracı Mars’a Mors alfabesiyle yazılmış mesaj taşıyor. İlk bakışta keşif aracının yan tarafındaki alüminyum plakaya oyulmuş mesaj, güneşin tasvir edildiği bir görüntü gibi görünüyor fakat daha yakından incelendiğinde Mors alfabesiyle yazılmış gizli bir mesaj ortaya çıkıyor.
04 Nisan 2020, Cumartesi 12:23 Son Güncelleme:
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Keşif aracının fotoğrafı, “Adını Mars’a Gönder” kampanyasına katılan yaklaşık 11 milyon bilim hayranının adını taşıyan plakanın yanındaki üç yongaya dikkat çekmek için yayımlandı. Sosyal medya kullanıcıları görüntünün aslında Mors alfabesiyle “Birlik Halinde Keşfet” yazan bir mesaj olduğunu fark etti.
https://twitter.com/NASAPersevere/status/1244763786789060610
NASA’nın Mars keşif aracı Azim’im resmi Twitter hesabı salı günü yaptığı paylaşımla mesajı doğruladı.
Resmi Twitter hesabında “Bazılarınız, gönderdiğiniz 10,9+ milyon adla birlikte Mars’a taşıdığım özel mesajı fark ettiniz. Güneş ışınlarında Mors alfabesiyle ‘Birlik Halinde Keşfet’ yazıyor, bu da gezegenimizle keşfe çıktığım gezegen arasında bir bağlantı kuruyor. Birlikte, azmediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Corona virüsün sahanın tamamında yarattığı aksaklıklara rağmen keşif aracının temmuzda planlanan fırlatma tarihinde gönderilmesi tasarlanıyor.
Keşif aracının, gizli mesajı ve beraberinde taşıdığı mikroçiplere konulmuş milyonlarca isimle birlikte Şubat 2021’de Mars’a inmesi bekleniyor.
Araç, Mars’ı incelemek ve gezegenin yüzeyinden örnekler toplayarak geçmiş yaşama dair belirtiler aramak için tasarlandı.