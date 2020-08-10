NASA, Mars'ın üzerinde ve yörüngesinde pek çok çalışma yapıyor. Kızıl Gezegen’in yörüngesinde dönen uzay araçlarından birine verilen adı ise MAVEN. Son birkaç yılda MAVEN, ultraviyole spektrumunda Mars atmosferine dair bazı gözlemler yaptı ve çok güzel bir şey keşfetti. Atmosfere ultraviyole spektrumunda bakıldığında, gökyüzünde çıplak gözle görülemeyen yeşil renkte titreşen gece parıltıları saptadı.

Parıltı yalnızca geceleri ve yalnızca belirli Mars mevsimlerinde oluşuyor. Nabız gibi atan ve parlayan atmosferik fenomen tam olarak anlaşılmadı. Bu da Mars atmosferinin düşündüğümüzden daha karmaşık olduğunu gösteriyor. MAVEN'deki Görüntüleme Ultraviyole Spektrometre cihazı bu parıltıyı gözler önüne serdi.

MAVEN, 2014'ten beri Mars'ın yörüngesinde dolaşıyor ve bu tür bir aletin Kızıl Gezegen çevresinde ilk kez yörüngede olduğunu gösteriyor. Çalışma verileri, 687 Dünya gününe eşit olan art arda iki yıllık bir dönemde toplandı. Ultraviyole dalga boylarında analiz yapmak, bilim insanlarının tüm gezegendeki rüzgarların ve Mars atmosferindeki yüksek dalgaların etkilerini görselleştirmelerine olanak sağladı.

MAVEN tarafından kaydedilen veriler, Mars atmosferinin orta bölgesindeki atmosferik hareketlerle ilgili ilk küresel içgörüleri sunuyor. Bilim adamları, belirli bir bölgenin kritik olduğunu ve hava akımlarının atmosferin en alt ve en yüksek katmanları arasında gaz taşıdığı yer olduğunu söylüyor. Araştırma sırasında bilim adamları, atmosferin her gece üç kez, ancak yalnızca ilkbahar ve sonbaharda nabzı attığını görünce şaşırdılar.

Veriler ayrıca kış kutupları üzerinde beklenmedik dalgalar ve spiraller gösterdi. Uzay aracı, en parlak alanlarının kış aylarında kutupların üzerinde olduğunu doğrulayabildi. Ultraviyole ışıltısı çoğunlukla Mars yüzeyinin yaklaşık 40 mil yukarısındaki bir yükseklikten geliyor ve en parlak alan yaklaşık 600 mil. Bilim adamları, bu bölgenin Dünya'daki kuzey ışıkları kadar parlak olduğunu söyledi.