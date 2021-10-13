Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından paylaşılan yeni fotoğraflar, bilim insanlarının bir zamanlar kızıl gezegenin uzaylı yaşamına ev sahipliği yaptığını kanıtlayan fosilleri bulmayı umduğu Mars'taki eski kurumuş nehir yatağını ortaya koydu.

Bilim insanları, Perseverance gezgini tarafından çekilen ve milyarlarca yıl önce gezegende suyun nasıl aktığını gösteren fotoğrafları Journal of Science'da yayınladı.

NASA’nın Persevance gezgini, 'Kodiak Butte' olarak bilinen ve 'dalgalanan su seviyeleri ve sonraki aşamalarda değişen akış stilleri altında kapalı bir göl sistemini gösteren' bir kaya oluşumunun fotoğraflarını çekti.

Bilim insanları, bu yeni bulgunun, NASA'nın gezegenin daha fazla araştırılmasına ilişkin kararlarına rehberlik edecek 'benzeri görülmemiş bir bilgi noktası' sağladığını söyledi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) Gezegen bilimleri profesörü olan Benjamin Weiss, "Gezgin bu inanılmaz ıssız araziye indi ve hiçbir yere gitmeden, sadece uzaktan fotoğraf çekerken, Jezero'nun milyonlarca yıl önce gölün dibi olduğunu doğrulayan kayalar gördük" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, yeni yayınlanan Kodiak Butte fotoğrafları, normal nehir akışının olduğu dönemlerde oluşabilecek ince kil veya kum katmanlarını gösteriyor.

Diğer taraftan araştırmacılar, Mars’taki sellere neyin sebep olduğunu bilmiyor, ancak bunların şiddetli yağmur veya ani bir buz erimesinden kaynaklanmış olabileceğini varsaydıklarını açıkladılar.