Dünya NASA paylaştı: Hey İstanbul, parlıyorsun!

NASA paylaştı: Hey İstanbul, parlıyorsun!

Dünya

NASA paylaştı: Hey İstanbul, parlıyorsun!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sosyal medya hesabı Instagram’dan İstanbul’un fotoğrafını yayınladı. NASA, yayınladığı mesajda, “Hey İstanbul. Parlıyorsun!” ifadelerine yer verdi.

27 Mayıs 2021, Perşembe 09:13 Son Güncelleme:
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NASA’dan bir Türkiye paylaşımı daha geldi. Resmi Instagram hesabından İstanbul’un Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) çekilen fotoğrafını paylaşan NASA, “Hey İstanbul. Parlıyorsun! İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye böldüğü Türkiye'nin şehirlerinden birinin gece ışıklarına bir göz atın! Bu görüntü, 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Karadeniz'in 263 mil yukarısında yörüngede dönerken çekildi” ifadelerini kullandı.

DHA

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