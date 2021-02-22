NASA, Perseverance’ın Mars’a iniş anının görüntülerini yayınladı

NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Perseveranceın Kızıl Gezegene iniş yaptığı anların görüntüleri yayınlandı. Paylaşımda, Biraz sallanma, biraz motor kısma ve yere hafif bir iniş ifadeleri kullanıldı.

3 dakika 25 saniyelik videoda, Perseverance'ın üzerindeki paraşütün açılması ve sonunda da Kızıl Gezegen'e inmesi görülüyor.NASA Jet İtki Laboratuvarı Direktörü Michael Watkins, "Bunlar gerçekten hayret verici videolar. Mars'a iniş gibi bir hadiseyi ilk kez görüntüledik" ifadesini kullandı.

MİKROSKOBİK CANLILARIN İZİNİ SÜRECEK

30 Temmuz'da ABD'den fırlatılan araç, milyarlarca yıl önce Dünya'ya benzediği düşünülen Kızıl Gezegen'in geçmişini araştıracak. Perseverance’ın görevi, Mars’ta eğer varsa, geçmişte yaşamış mikroskobik canlıların izini sürmek.

MARS'A İNİŞİNİ MİLYONLAR İZLEMİŞTİ

Perseverance'ın Mars yüzeyine inmesiyle sonuçlann '7 dakikalık dehşet' süreci için milyonlar tarafından izlenmişti. TSİ 23.58'de Perseverance'ın Mars'ın atmosferine girişiyle başlayan süreç, Perseverance'ın tam da planlandığı saatte 23.55'te Mars'taki Jezero Krateri'ne teker koymasıyla sonuçlanmıştı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise Perseverance'ın Mars'tan çektiği ilk fotoğraflar yayınlamıştı.

DHA



