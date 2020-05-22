NASA, sahte bir Mars görevi için 8 ay boyunca ödeme yapacak

NASA, Moskova'daki Institute for Biomedical Problems'ta bir uzay uçuşu simülatörü içinde sekiz ay kalacak katılımcılar arıyor. Araştırmanın amacı; Ay, Mars ve ötesindeki uzun uzay uçuşları esnasındaki izolasyon ve kapatma sırasında harcanan zamanın etkilerini tespit etmek.

NASA'nın açıklamasında, "Katılımcılar, Mars'a yönelik gelecekteki misyonlarda astronotların deneyimlemesi beklenen çevresel koşulları deneyimleyecek" ifadelerine yer verildi. Yine katılımcılar, bulundukları süre boyunca uzay görevlerinin simülasyonlarını da tamamlamak zorundalar.

Sekiz aylık görev, geçen yıl, aynı Rus tesisinde Ay'a geri dönüşü simgeleyen dört aylık bir çalışmayı takip edecek. Mars500 adı verilen en uzun görev, Mars'a bir yolculuğu simüle etmek için 520 gün sürdü.

Web sitesindeki katılımcılara yönelik bir çağrıya göre, NASA 30 ila 55 yaşları arasında “bilim, teknoloji, mühendislik veya matematik deneyimi” konusunda mesleki deneyime sahip “sağlıklı katılımcılar” arıyor. Katılımcılar ayrıca Rusça ve İngilizce konusunda da uzman olmalı ve elbette sekiz ay boyunca kilitlenmeye (karantina altında kalmaya) hazır olmalı.

Katılımcıların bu süre boyunca ücretlendirileceği ama bunun için ne kadar alacakları hala belli değil.











