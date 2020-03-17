NASA uzay istasyonlarına koronavirüs bulaşmasından endişeleniyor

Space.com’da yer alan habere göre NASA, koronavirüsünün çalışanları arasında yayılma ihtimaline karşı standart lansman öncesi aldığı önlemleri yeniden değerlendiriyor. NASA astronotları, uzaya fırlatılmadan önce herhangi bir hastalık taşımamaları için iki haftalık karantina sistemi olan sağlık stabilizasyonundan geçiyor.

Uzaydaki mikro yerçekimi nedeniyle astronotların bağışıklık sisteminin düştüğü yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştı. Bu durumda, uzay istasyonundaki COVID-19 salgını da potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir durum haline gelebiliyor.

Öte yandan, SpaceNews’te yer alan bir haberde, Rusya’nın uzay uçuşu öncesi karantina süresini uzatmayı düşündüğünü bildirdi.

Rus uzay ajansı Roscosmos zaten koronavirüs salgınından etkilendi. Fransız hükümeti tarafından çalışanların ve yerlilerin sağlığını korumaya karar verdiği tedbirler nedeniyle, ajans, Fransız Guyanası'ndaki Guiana Uzay Merkezi'nde lansman kampanyalarını askıya alması gerektiğini söyledi.

NASA şimdilik koronavirüs salgını ile mücadele için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) protokollerini takip ediyor.