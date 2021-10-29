Spitzer Uzay Teleskobu'nun kaydettiği nebula görüntülerini inceleyen NASA araştırmacısı Robert Hurt, Japonya menşeli fantastik canavar Godzilla’yı andıran bir yapıyı fark etti.

Renkli fotoğraf, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Spitzer Uzay Teleskobu tarafından yakalanan bir Nebula (uzaydaki yıldız tozu bulutları) gösteriyor.

Godzilla benzeri nebula, Spitzer'in GLIMPSE Araştırması'nın (Galaktik Miras Kızılötesi Orta Düzlem Araştırması) bir parçası olan Samanyolu düzlemi boyunca Sagittarius takımyıldızında yer alıyor.

Sağ üstteki yıldızlar (Godzilla'nın gözlerinin ve burnunun bulunduğu yer) Dünya'dan bilinmeyen bir uzaklıkta, ancak Samanyolu Galaksisi’nde yer alıyor. Dünya'dan yaklaşık 7 bin 800 ışık yılı uzaklıkta bulunan sol alttaki (Godzilla'nın sağ eli) parlak bölge ise W33 olarak biliniyor.