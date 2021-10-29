Bilim & Teknoloji NASA'dan Godzilla paylaşımı!

NASA'dan Godzilla paylaşımı!

Bilim & Teknoloji

NASA'dan Godzilla paylaşımı!

NASA tarafından paylaşılan bir Nebula fotoğrafı, ilk kez 1954 yılında yayınlanan Japon filmine adını veren Godzilla canavarına benzetildi. Görüntüyü yakalayan gökbilimci Robert Hurt, "Bana 'Godzilla' diye kükreyen gözler ve bir ağız gördüm” dedi.

29 Ekim 2021, Cuma 11:35 Son Güncelleme:
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Spitzer Uzay Teleskobu'nun kaydettiği nebula görüntülerini inceleyen NASA araştırmacısı Robert Hurt, Japonya menşeli fantastik canavar Godzilla’yı andıran bir yapıyı fark etti.

Renkli fotoğraf, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Spitzer Uzay Teleskobu tarafından yakalanan bir Nebula (uzaydaki yıldız tozu bulutları) gösteriyor.

Godzilla benzeri nebula, Spitzer'in GLIMPSE Araştırması'nın (Galaktik Miras Kızılötesi Orta Düzlem Araştırması) bir parçası olan Samanyolu düzlemi boyunca Sagittarius takımyıldızında yer alıyor.

Sağ üstteki yıldızlar (Godzilla'nın gözlerinin ve burnunun bulunduğu yer) Dünya'dan bilinmeyen bir uzaklıkta, ancak Samanyolu Galaksisi’nde yer alıyor. Dünya'dan yaklaşık 7 bin 800 ışık yılı uzaklıkta bulunan sol alttaki (Godzilla'nın sağ eli) parlak bölge ise W33 olarak biliniyor.

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