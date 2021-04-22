NASA’nın aracı Perseverance Mars’ta oksijen üretti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderdiği mini helikopter Ingenuity'yi başarıyla uçurdu. Yaklaşık 1 dakika uçan Ingenuity, "başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı" olarak tarihe geçti. Perseverance şimdi de Mars gezegenin atmosferinden karbondioksiti başarıyla çekti ve oksijene dönüştürdü

NASA'nın aracın içine yerleştirdiği sensörlere ek olarak aynı zamanda oksijeni dönüştürecek bir sistem de bulunuyor. Bu da kısaca MOXIE olarak adlandırılıyor. Bu cihaz, kare kutu şeklinde ve yaklaşık ekmek kızartma makinesi boyutlarında.

Cihaz içinde tuttuğu karbondioksiti 1.470 Fahrenheit, yani yaklaşık 800 derecede ısıtıyor ve oksijene dönüşmesini sağlıyor. İlk test aşamasında olan bu deneyde beş gramlık oksijen üretildi. Bu rakamın daha anlaşılır olması için astronot giysisinde 10 dakikalık oksijen sağlaması anlamına geliyor.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarında inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance, Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olmasıyla biliniyor.

Uzay kurumu, Kızıl Gezegen'deki yeni misyonun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcandığını açıklamıştı.

Perseverance, Mars'ta ilk sürüşünü 6 Mart'ta gerçekleştirmişti.