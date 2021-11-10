Çoğu kesimlerce NASA'nın planladığı "Ay'a dönüş" projesi için 2024 yılını gösteriyordu. Finansman sıkıntısı ve iniş aracıyla ilgili bir dava nedeniyle projenin ertelendiği açıklandı.

NASA Başkanı Bill Nelson, salı günü yaptığı açıklamada projenin 1 yıl ertelenerek 2025 yılında hayata geçeceğini duyurdu.

İngiliz BBC'nin haberine göre, Artemis programı adı altında NASA, Ay yüzeyine 13. erkek ve ilk kadını gönderecek.

Bir ABD federal yargıcı geçtiğimiz günlerde, ajansın bu görev için bir Ay iniş aracı inşa etme sözleşmesini Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e verme kararını onayladı.

Dünya devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, kısmen sözleşmenin birden fazla teklif sahibine verilmesi gerektiğini söylediği için karara itiraz etmişti. Bezos'un firması Blue Origin, prestijli arazi aracı sözleşmesi için rekabet etmek için diğer üç havacılık şirketi ile ortaklık kurmuştu.

Ancak, sözleşme duyurusu sırasında NASA tarafından yayınlanan bir gerekçeye göre, Kongre'den gelen bir finansman eksikliği bunun mümkün olmadığı anlamına geliyordu.

Nelson ise projenin ertelenmesi olarak bu davayı neden gösterdi.