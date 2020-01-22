NASA, geçen yıl herkese adını Mars'a gönderme fırsatı sunmuştu. Dünyanın her köşesinden 10 milyon 900 bin kişinin isim yazdırdığı kampanyada Türkiye, 2 milyon 528 bin 844 kişinin katılımıyla Mars'a en çok isim gönderecek ülke olmuştu.

​Umut Yıldız, Türkiye'nin 2.5 milyon kişilik başvuruyla sürece damga vurmasını sağlayan bir isimdi. NASA, daha önce de olduğu gibi aracın adı için ABD'de bir oylama yaptı. Önerilen isimlerden 9'u finale kaldı. Uzay ajansı şimdi de bu 9 isim arasından birini belirlemek dünya çapında oylama başlattı.







