Magazin 'Nasipse Adayız'a Belgrad’dan ödül geldi

'Nasipse Adayız'a Belgrad’dan ödül geldi

Magazin

'Nasipse Adayız'a Belgrad’dan ödül geldi

Dijital platformda gösterimde olan Ercan Kesal’ın ilk uzun metrajlı filmi “Nasipse Adayız” festival yolculuğuna devam ediyor.

18 Mayıs 2021, Salı 11:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son olarak 49’uncusu düzenlenen, Avrupa’nın köklü festivallerinden Belgrad Uluslararası Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde gösterilen film, festivalde “en iyi ilk film ödülü”nü kazandı.

Pandemi sebebiyle ödül törenine katılamayan Ercan Kesal bu önemli ödüle layık görüldükleri için çok mutlu olduğunu sözlerine eklerken tüm jüriye ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Kesal’ın genç bir doktor olarak Beyoğlu Belediye Başkan aday adayı olmasını anlatan aynı adlı kitaptan uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci yer alıyor.


İlgili Haberler
Ercan Kesal’ın filmi 'Nasipse Adayız'dan ilk fragmanErcan Kesal: İzlediklerinizin gerçek olmadığını kavrayamıyorsanız, bu dizilerin suçu değil


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
18 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Sevgili olmak için şart koşuyor
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
Temkinli açılma zamanı
Öner Döşer
Hande Kazanova
17 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
'Masumlar Apartmanı' sudan ucuz
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Minik Konsey
Uğur Alkapar
Funda Duru
Su Soley: Oturmak insanı söndürür, çalıştıkça ışıldadığımı hissediyorum
Funda Duru
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kainat Güzeli Andrea Meza kimdir, nereli?