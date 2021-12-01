Rusya ile Ukrayna arasındaki yıllardır süregelen krizin yeniden alevlenmesi ile birlikte açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bir açıklama yaparak, Ukrayna'ya olan desteğin devam edeceğini belirtti.

Stoltenberg aynı zamanda Rusya'ya sert bir mesaj göndererek, Ukrayna'ya karşı gelecekteki herhangi bir saldırganlığının büyük bir bedeli olacağı ve Moskova için hem siyasi hem ekonomik olarak ciddi sonuçları olacağı yönündeki uyarısını yineledi.

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanlarının Letonya'nın başkenti Riga'daki toplantısının ardından yaptığı konuşmada, NATO'nun Rusya'yı caydırmak için birçok yolu olduğunu belirtti. Stoltenberg ayrıca, NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteğin "değişmez" olduğunu ve Kiev'i "yakın ve çok değerli bir ortak" olarak nitelendirdiğini söyledi.