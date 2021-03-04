Dünya NATO'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

NATO'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Dünya

NATO'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayarak helikopter kazasında hayatını kaybeden askerler için taziyede bulundu.

04 Mart 2021, Perşembe 20:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziyede bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Stoltenberg, Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

AA

İlgili Haberler
Cougar tipi helikopter düştü! 11 şehidimiz var. Olay yerinden ilk fotoğraflarSon dakika! Bitlis'te askeri helikopter düştü! 11 askerimiz şehit oldu


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Tam saatinde kurtarıyor
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Reform paketi ve Anayasa Mahkemesi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Devletten hesap sorulamaz mı?
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İzlanda’da 7 günde 17 bin deprem kaydedildi