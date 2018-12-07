"Ev sahibiyle mahkemelik olduğu" iddiaları hatırlatılan Naz Elmas, "Evde 5 bin TL hasar bırakmışım, ev sahibi de 5 bin TL için beni mahkemeye vermiş. Böyle bir şeyi akıl alır mı? Ben kendi evimde oturuyorum, bilen bilir. Çok güldüm, yalan. 5 bin TL'lik hasar için dava mı açılır?" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR DİZİYE HAZIRLANIYOR

Yeni bir dizi için çalışma içerisinde olduğunu belirten oyuncu, projesiyle alakalı konuşmak istemedi.