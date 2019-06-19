Naz Elmas ile evleneceği iddia edilen Erol Özmandıracı eşinden anlaşmalı boşandı İş insanı Erol Özmandıracı (52) yoga öğretmeni eşi Ceylin Altunç Özmandıracı (47) ile anlaşmalı boşandı. Birbirlerinden tazminat ve nafaka talebi olmayan çift mahkemeye boşanma protokolü sundu. Protokole göre Özmandıracı'nın eski eşine 3 gayrimenkul vermeyi kabul ettiği öğrenildi. Özmandıracı'nın bir yıldan beri ilişkisi olduğu öne sürülen oyuncu Naz Elmas ile evleneceği iddia edilmişti