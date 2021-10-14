Nazlı Kayı: İlk görüşte aşık oldum

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı geçen cumartesi akşamı nikah masasına oturmuştu. Nazlı Kayı’nın Oscar de la Renta gelinliği çok eleştiri almıştı. Yeni gelin, beğenmeyenlere dün şu karşılığı verdi: “Gelinliğime ilk görüşte aşık olmuştum. Ayakkabılar ise küçüklüğümden beri hayalimdi.” Şimdi sosyetede herkes, Nazlı Kayı’nın asıl düğünde giyeceği gelinliği merak ediyor.