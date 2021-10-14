Nazlı Kayı: İlk görüşte aşık oldum
Cumartesi akşamı Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliği eleştiri oklarının hedefindeydi. Nazlı Kayı gelinliğini beğenmeyenler için bir açıklama yaptı.
14 Ekim 2021, Perşembe 07:02 Son Güncelleme:
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Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı geçen cumartesi akşamı nikah masasına oturmuştu. Nazlı Kayı’nın Oscar de la Renta gelinliği çok eleştiri almıştı. Yeni gelin, beğenmeyenlere dün şu karşılığı verdi: “Gelinliğime ilk görüşte aşık olmuştum. Ayakkabılar ise küçüklüğümden beri hayalimdi.” Şimdi sosyetede herkes, Nazlı Kayı’nın asıl düğünde giyeceği gelinliği merak ediyor.