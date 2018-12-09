Nazlı Tolga anne oldu

Nazlı Tolga, 2013 yılında Hollandalı iş insanı Lawrence D. Brenninkmeyer ile nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra Türkiye'deki kariyerine son veren Tolga, eşiyle birlikte Brezilya'ya yerleşti.

Bir süre Sao Paolo kentinde yaşayan eski spiker, eşinin işi gereği önce Çin'de sonra Fransa'da en son da Londra'da yeni bir hayat kurdu.

Geçen günlerde ilk kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Tolga, bebeğinin fotoğrafını kalp emojisi koyarak sevenleriyle paylaştı. Fotoğrafa binlerce beğeni yağdı.

Beş yıldır yurtdışında yaşayan Nazlı Tolga, Londra'daki hayatından kesitleri de sosyal medyadan paylaşıyor.



