NBA 2K21’in yapımcısı Visual Concepts’in Yürütücü Yapımcısı Erick Boenisch, NBA 2K21’in MyTEAM modundaki yeniliklerle ilgili bir blog yazısı yayınladı. MyTEAM modu ile ilgili duyurulan yenilikler kısaca şu şekilde:

MyTEAM kartları ve tüm ilerleme PlayStation 4’ten PlayStation 5’e aynı şekilde aktarılacak,

Tamamen yeni eklenen MyTEAM sezon sistemi ve sezonlara özel olan içerikler geliyor,

Her hafta sadece Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak olan, tamamen sınırlı ve değişken kurallara sahip MyTEAM Limited modu,

NBA 2K19 ile eklenen MyTEAM Unlimited modu bu sene MyTEAM Unlimited 2.0’a evriliyor. Tamamen yenilenen MyTEAM Unlimited 2.0 ile kurallar değişiyor, çok daha zevkli bir hale geliyor,

Elinizdeki kartları farklı ödüllerle değiştirmenizi sağlayan yeni The Exchange modu,

Bir yıllık aranın ardından NBA 2K21 ile birlikte dönen Badge Customization özelliği,

Seviye atlayan özel kartlar olan Evolution kartları ile artık daha fazla özelleştirme seçeneği geliyor,

Oyuncuların ödül kazanması için tamamen yeni geliştirilen yeni ödül sistemi Ascension,

Yeni IDOLS serisi kart koleksiyonu.

NBA 2K21 ne zaman çıkacak?

NBA 2K21, PlayStation 4 için 4 Eylül 2020 tarihinde piyasaya çıkacak. NBA 2K21 ayrıca PlayStation 5’in çıkış oyunu olarak 2020 yılı sonlarında satışa çıkacak.