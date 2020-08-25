Bilim & Teknoloji NBA 2K21'in yeni MyTEAM özellikleri tanıtıldı

NBA 2K21'in yeni MyTEAM özellikleri tanıtıldı

Bilim & Teknoloji

NBA 2K21'in yeni MyTEAM özellikleri tanıtıldı

2K, Visual Concepts baş yapımcısı Erick Boenisch tarafından yazılan NBA 2K21 Current-Generation MyTEAM Courtside Raporu'nu yayınladı ve bu yıl MyTEAM'e gelen en yeni gelişmeleri paylaştı.

25 Ağustos 2020, Salı 15:33 Son Güncelleme:
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NBA 2K21’in yapımcısı Visual Concepts’in Yürütücü Yapımcısı Erick Boenisch, NBA 2K21’in MyTEAM modundaki yeniliklerle ilgili bir blog yazısı yayınladı. MyTEAM modu ile ilgili duyurulan yenilikler kısaca şu şekilde:

  • MyTEAM kartları ve tüm ilerleme PlayStation 4’ten PlayStation 5’e aynı şekilde aktarılacak,
  • Tamamen yeni eklenen MyTEAM sezon sistemi ve sezonlara özel olan içerikler geliyor,
  • Her hafta sadece Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak olan, tamamen sınırlı ve değişken kurallara sahip MyTEAM Limited modu,
  • NBA 2K19 ile eklenen MyTEAM Unlimited modu bu sene MyTEAM Unlimited 2.0’a evriliyor. Tamamen yenilenen MyTEAM Unlimited 2.0 ile kurallar değişiyor, çok daha zevkli bir hale geliyor,
  • Elinizdeki kartları farklı ödüllerle değiştirmenizi sağlayan yeni The Exchange modu,
  • Bir yıllık aranın ardından NBA 2K21 ile birlikte dönen Badge Customization özelliği,
  • Seviye atlayan özel kartlar olan Evolution kartları ile artık daha fazla özelleştirme seçeneği geliyor,
  • Oyuncuların ödül kazanması için tamamen yeni geliştirilen yeni ödül sistemi Ascension,
  • Yeni IDOLS serisi kart koleksiyonu.

NBA 2K21 ne zaman çıkacak?

NBA 2K21, PlayStation 4 için 4 Eylül 2020 tarihinde piyasaya çıkacak. NBA 2K21 ayrıca PlayStation 5’in çıkış oyunu olarak 2020 yılı sonlarında satışa çıkacak.

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