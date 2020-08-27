Basketbol NBA'de tarihe geçecek boykot: Maça çıkmama kararı aldılar

NBA'de tarihe geçecek boykot: Maça çıkmama kararı aldılar

Basketbol

NBA'de tarihe geçecek boykot: Maça çıkmama kararı aldılar

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde Jacob Blake, polisin açtığı ateş sonucu felç kalırken, bu olay ABD genelinin ardından NBA'de de büyük yankı buldu.

27 Ağustos 2020, Perşembe 02:39 Son Güncelleme:
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NBA Play-Off'unda bugün oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic maçında basketbolcular, kendi aralarında konuşarak boykot kararı aldı. İki takım basketbolcularının maça çıkmaması dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, bunun üzerine Houston Rockets - Oklahoma City Thunder maçı öncesinde de basketbolcular, boykot kararı uygulayacaklarını açıkladılar.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Değişim istiyoruz, bıktık" ifadelerini kullanırken, oyuncunun bu tepkisi büyük destek aldı.

Bu kararların ardından NBA yönetiminin nasıl bir karar uygulayacağı bilinmezliğini koruyor.

İSTANBUL (DHA)


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