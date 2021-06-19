Ne kadar müsilaj temizlendi? Bakan Kurum son durumu açıkladı...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj temizliği ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında 'Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde 356 metreküp ile toplamda .4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik' ifadelerini kullandı.
19 Haziran 2021, Cumartesi 12:04 Son Güncelleme:
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Bakan Kurum sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:
Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliğimize ara vermeden ve her gün daha da yoğunlaşarak devam ediyoruz. Müsilaj temizliğimizin on birinci gününde de 356 m³ ile toplamda 4 bin 202 meterküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik.
18 Haziran itibarıyla illerimizde;
İstanbul 1.361 m³
Kocaeli 298 m³
Bursa 132 m³
Tekirdağ 152 m³
Balıkesir 416 m³
Çanakkale 348 m³
Yalova 1.495 m³ müsilajı 255 bölgedeki çalışmalarımızla temizledik.
Marmara Denizi'mizi temizlerken denetim çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz 4 bin 396 denetimde mevzuata aykırı davranan işletmelere 12 milyon 835 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'mizin temizliğinde, sahada 1.550 arkadaşımızla çalışıyoruz. İstanbul Üniversitesi ile, organik bakteriyle deniz yüzeyindeki müsilajın ayrışmasına dair çalışma yürütüyoruz. Salı günü denizimizde, iki yerde oksijen seviyesini artıracak projemizi başlatacağız.
Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız çerçevesinde, sahada gece gündüz demeden el birliğiyle çalışıyoruz.