Ne kadar müsilaj temizlendi? Bakan Kurum son durumu açıkladı...

Bakan Kurum sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliğimize ara vermeden ve her gün daha da yoğunlaşarak devam ediyoruz. Müsilaj temizliğimizin on birinci gününde de 356 m³ ile toplamda 4 bin 202 meterküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik.

18 Haziran itibarıyla illerimizde;

İstanbul 1.361 m³

Kocaeli 298 m³

Bursa 132 m³

Tekirdağ 152 m³

Balıkesir 416 m³

Çanakkale 348 m³

Yalova 1.495 m³ müsilajı 255 bölgedeki çalışmalarımızla temizledik.

Marmara Denizi'mizi temizlerken denetim çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz 4 bin 396 denetimde mevzuata aykırı davranan işletmelere 12 milyon 835 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'mizin temizliğinde, sahada 1.550 arkadaşımızla çalışıyoruz. İstanbul Üniversitesi ile, organik bakteriyle deniz yüzeyindeki müsilajın ayrışmasına dair çalışma yürütüyoruz. Salı günü denizimizde, iki yerde oksijen seviyesini artıracak projemizi başlatacağız.

Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız çerçevesinde, sahada gece gündüz demeden el birliğiyle çalışıyoruz.