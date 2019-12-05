Ne kadar zeki olduğunuzu gösteren 14 fiziksel özellik

Bilimin insanlarda yüksek beyin gücünün kesin bir işareti olabileceğini öne sürdüğü vücut özellikleri şöyle:

1- Uzun boy

Uzun boylu insanlar genellikle kısalardan daha akıllıdır. Bir teoriye göre, uzun olmak insanlara statü kazandırmaya yardımcı oluyor; bu yüzden tarihsel olarak uzun boylu insanların liderlik için daha fazla fırsatı var. Bununla birlikte uzun boylular daha iyi işlere sahip olma eğiliminde, bu sayede uzunluğunu devralacak ve döngüsünü devam ettirecek çocuklarını da daha iyi eğitebiliyorlar.

2- Büyük göğüsler

Bir araştırmaya göre, büyük göğüslü kadınlar daha yüksek zekaya sahip. Araştırmada, ortalama göğüs ölçülerine sahip olan kadınların da, küçük göğüslülerden daha akıllı oldukları görüldü.

3- Mavi gözler

Mavi gözler yüksek bir zekayı simgeleyebilir. Örneğin, Stephen Hawking ve Marie Curie’nin mavi gözleri vardı. Kahverengi gözlerden daha az pigmente sahip olan ışık, mavi gözlere kahverengi gözlere nazaran daha fazla nüfuz ediyor. Ancak, bu aynı zamanda gözlerin ışığa karşı daha hassas olmasına da neden oluyor.

4- Büyük kafa

Her ne kadar beynin büyüklüğünün zekaya ne kadar katkıda bulunduğunun tartışılsa da, büyük bir kafaya sahip olmak sizi daha akıllı yapabilir. Ancak düşündüğünüz nedenlerden ötürü değil. Beyin içindeki düşük nöron yoğunluğu, beyninizin verimli çalışmasına yardımcı olabilir.

5- Geniş alın

Çince yüz okuma uygulamasına göre, geniş bir alına sahip olmak zeka ve beceri işareti. Genel olarak, geniş alınlı insanların sorumluluklarını daha önce yerine getirebileceklerine ve bir iş söz konusu olduğunda uzun açıklamalara ihtiyaç duymadıklarına inanılıyor.

6- Kulak simetrisi eksikliği

Yapılan bir çalışma, kulakları daha az simetrik olan insanların -bir kulak memesi veya parmağı diğerinden daha uzun olanlar gibi- lider ruhlu olduklarını ve kendi çıkarlarını çoğu zaman daha ön planda tuttuklarını buldu.

7- İnce ve gülümseyen dudaklar

Bilim adamları ince, gülümseyen dudakların bir erkeğin daha zeki görünmesine yardımcı olabileceğine inanıyor. Yapılan gözlemler sonucu üzgün dudaklar, erkeklerin zekadan daha yoksun olduklarının bir işareti olarak belirlendi.

8- Sivri çene

Bir insanın çenesi, o insanın ne kadar akıllı olduğunu belirlemek ve bakışlarını tanımlamak için önemli. Küçük, sivri bir çene bir insanın zeki olduğunu gösterirken; büyük bir çene ise zeka düşüklüğünü vurguluyor olabilir.

9- Vücut kılları

Daha kalın vücut kıllarına sahip erkeklerde daha yüksek IQ değerleri bulundu. Amerikan tıp öğrencilerini içeren bir araştırma, ülkedeki başarılı erkek stajyer doktorların yaklaşık yarısının oldukça kıllı olduğunu iddia etti.

10- Roma burnu

“Nazoloji” isimli 19'uncu yüzyılın sahte bir bilim adamı, bir kişinin burnunun şekli ile ahlaki karakteri arasında bağlantı olduğunu iddia etti ve bununla birlikte Roma dönemi burnuna sahip bir kişinin karar vermekte iyi olduğunu belirtti. Düz ve kemikli bir burun güzel sanatlara olan yoğun ilgi ve yeteneği beraberinde getirirken, geniş burun delikleri ise bilişsel ve ciddi bir zihne sahip olunduğunu gösteriyor.

11- Kısa işaret parmağı

Parmak uzunluğu IQ seviyesini önceden belirleyebilir. Konuyla ilgili yapılan bir çalışma, işaret parmağı daha küçük olan çocukların matematikte daha fazla başarı gösterdiğini ve işaret parmağı ile yüzük parmağı daha küçük olan çocukların ise daha akıllı bireyler olduğunu ortaya attı.

12- Solaklık

Solak insanlar ortalamada daha hızlı bilgi işlemelerine yardımcı olan büyük bir iletişim gücüne sahip. Ayrıca sağ elini aktif kullanan insanlara nazaran daha iyi gelişmiş bir sağ beyin yarımküreleri var.

13- İnce bel

Kalçalardan daha küçük bir bele sahip ya da vücudu kum saati figüründe olan kadınların bir çalışmada zayıf kadınlardan daha akıllı olduğu; bunun, daha fazla enerji veren ve hatta beli ince hamile kadınların vücutlarında bebeklerinin nörogelişimlerini geliştirmelerine yardımcı olan daha yüksek seviyelerde Omega3 yağ asitleri içerdikleri öne sürüldü.

14- Ortalama kilo

Son olarak, ağırlık başka bir şekilde bir fark yaratabilir. Araştırmalar, fazla kilolu erkek ve kadınların ihtiyaç duyulan alanlarda olduğundan daha az beyin sorununa sahip olduğunu iddia ediyor.

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