Ne umdu, ne buldu? Nedimenin online alışverişi hüsran oldu

Online alışveriş yaparken en çok korktuğumuz şeylerin başında, ürünün görseldekinin aynısı olup olmadığı. Kargo siparişi verip beklerken kaygı seviyemiz de bu nedenle gittikçe artıyor. Özellikle online alışveriş mağdurlarını gördükçe, kargo gelene kadar aklımızdan geçmeyen senaryo kalmıyor. Anna Dinh isimli TikTok kullanıcısı da online alışverişten nasibini almış biri. Kız kardeşi Lynn'in düğününden giymek için internetten elbise sipariş eden Anna Dinh, gelen kargoyla birlikte hayatının şokunu yaşadı. Elbise, internette göründüğünden tamamen farklıydı. Anna, çektiği TikTok videosu ile durumu takipçileriyle paylaştı. Anna'nın trajikomik hikayesi kısa sürede 2 milyon izlendi ve 400 bin beğeni aldı.





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Insider'a konuşan Anna, açık mavi renkli elbiseyi internette görünce aşık olduğunu, Çin merkezli satış sitesinden hemen sipariş verdiğini söylüyor. Sarış fiyatı 198 dolar (1.384 TL) olan elbisenin eline ulaşması 1 ay sürdü. Kargoyu açtığında ise ne yapacağını şaşırdı.

Anna'ya gelen elbise fotoğraftakinden farklıydı.

Anna olayla ilgili şunları söylüyor:

Onu aldığımda çok ucuzdu. Sadece kumaştı ve astarı yoktu. Her şey ortadaydı. Sütyen kupları bile görünüyordu. Vücuduma tam oturdu ama geri kalan her şey korkunçtu. Pulları yoktu ve hemen yırtılacakmış gibi duruyordu.

Lynn, elbise fotoğraftakinin aynısı olmadığı için satıcıdan iade istedi. Ancak parasının tamamını değil, sadece 40 dolarını geri alabildi. Hakkını arayan genç kadın satıcıyla anlaşma yoluna gitti ve 140 dolar daha geri alabildi.







