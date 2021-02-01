Magazin Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı

Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı

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Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı

Türk sinemasının güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncularından Nebahat Çehre, TRT arşivinden çıkan görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.

01 Şubat 2021, Pazartesi 13:36 Son Güncelleme:
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Şimdilerde 76 yaşında olan Nebahat Çehre'nin 1987 yılında oynadığı Kavanoz Adam' dizisinin setindeki görüntüleri TRT Arşiv'in sosyal medya hesabından paylaşıldı.  Bu videonun ardından güzelliği ve stiliyle yıllara meydan okuyan Çehre'nin o yıllardaki görüntüsüne yorum yağdı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Çehre için; "Benjamin Button'un kadın versiyonu", "Şimdi daha genç görünüyor", "Yaş aldıkça güzelleşmiş" gibi yorumlar yaptı.


https://www.instagram.com/p/CKrQhVLgvfJ/


Nebahat Çehre'nin yeni mesleği

Öte yandan Nebahat Çehre, karantina günlerini tasarım yaparak geçirdi. Beyonce, Jennifer Lopez, Avril Lavigne gibi dünya starlarını giydiren bir markanın kurucusu ile anlaşan oyuncu, 40 parçalık özel bir kapsül koleksiyon hazırladı.

Çehre, heyecanını "Karantinada içimde birden fazla kadın olduğunu keşfettim. Çılgın ve sade, çocuksu ama çekici. Hepsi birden harekete geçtii ve muhteşem bir koleksiyon ortaya çıktı. Ben bir dönem mağazacılık da yaptım. Sektöre yabancı değilim. Aslında çok para harcanmadan da şık olunabilir" sözleriyle paylaştı.


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