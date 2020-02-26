Haberi, Bekir Aksoy Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu:

Necdet Tosun babaları ve kocasıydı Sevim Teyze'mizin... Önce o ayrıldı bizden! Sonra canım arkadaşım ve herkesin sevgilisi Gürdal... Sonra her zaman yanımızda olan bize abilik yapan Erdal Abi... Şimdi de biz konservatuarda okurken bizi evinde misafir eden; hepimize kazanlarla yemek yapan, her zaman güler yüzüyle bizi kucaklayan Sevim teyzemiz. Nurlar içinde uyu ve bizden çoooook selam ve özlemlerimizi götür Sevim teyzecim...









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