Magazin Necdet Tosun'un eşi Sevim Tosun hayatını kaybetti

Necdet Tosun'un eşi Sevim Tosun hayatını kaybetti

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Necdet Tosun'un eşi Sevim Tosun hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Necdet Tosun'un eşi, Erdal ve Gürdal Tosun'un anneleri Sevim Tosun hayatını kaybetti.

26 Şubat 2020, Çarşamba 14:00 Son Güncelleme:
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Haberi, Bekir Aksoy Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu:

Necdet Tosun babaları ve kocasıydı Sevim Teyze'mizin... Önce o ayrıldı bizden! Sonra canım arkadaşım ve herkesin sevgilisi Gürdal... Sonra her zaman yanımızda olan bize abilik yapan Erdal Abi... Şimdi de biz konservatuarda okurken bizi evinde misafir eden; hepimize kazanlarla yemek yapan, her zaman güler yüzüyle bizi kucaklayan Sevim teyzemiz. Nurlar içinde uyu ve bizden çoooook selam ve özlemlerimizi götür Sevim teyzecim...


https://www.instagram.com/p/B9BVvD1p0x3/


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