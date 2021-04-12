Magazin Necip Memili: Kızımın hayalleri için çalışıyorum

Necip Memili: Kızımın hayalleri için çalışıyorum

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Necip Memili: Kızımın hayalleri için çalışıyorum

Başarılı oyuncu Necip Memili ReTouch dergisinin Nisan sayısına röportaj vererek hakkında bilinmeyenleri anlattı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 13:19 Son Güncelleme:
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 8 ay önce baba olan Necip Memili, kızının doğumundan sonra hayatının değiştiğini ve her şeye dikkat ettiğini belirterek “8 aylık bir kız çocuğum var. Ve fark ettim ki kız çocuğu insana bir destur, edep ve izan getiriyor. Konuşmanız, tavrınız, olaylara bakış açınız değişiyor. Sinirleneceğiniz bir şeye sinirlenmemeyi öğreniyorsunuz. Ağzınızdan çıkacak her cümleye dikkat ediyorsunuz. Bundan 1,5 sene önce ben, “Çocuk sahibi olmam ve biriyle evlenmem. Hayatımdan memnunum” diyen birisiydim. Şu anki durumum benim için bir mucize. Artık birinin hayallerinin gerçekleşmesi için çalışan biriyim. Kızımın ve eşimin” dedi.

'HER ŞEYİ NOT ALIYORUM'

Gün içerisinde yaşadığı olayları sürekli not aldığını söyleyen başarılı oyuncu “Uzun süredir her şeyi not alıyorum. Günün tarihini yazar ve iki üç cümle karalarım. Mesela geçen gün, 6 sene önce yazdığım bir nota dönüp baktım iyi hissettirdi. Sadece deftere değil telefonumda da notlar kısmı çok doludur. Mesela eşimle daha ilk mesajlaşmalarımızı bile saklarım. Kızımın doğacağı günü haber aldığımda yemek masasına karaladım. Bunu seviyorum çünkü tarihe bir not hepsi. O notları hatırlamak istediğimde, hüzünlendiğimde, sevindiğimde, merak ettiğimde açıp bakıyorum."

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