Necla Nazır 16 yaşındayken, "sinema güzeli” seçilmiş ve Yeşilçam’ın masum yüzü olarak onlarca filmde yer almıştı. Uzun zamandır televizyon dünyasından uzak duran Necla Nazır, son günlerde en çok merak edilen isimlerden oldu. Peki, Necla Nazır kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Necla Nazır’ın hayat hikayesi ve filmleri…

NECLA NAZIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

16 Nisan 1956 tarihinde Yunanistan'ın İskeçe kentinde dünyaya gelen Necla Nazır, 16 yaşında "sinema güzeli” seçildi. Sinema dünyasına adım atmadan önce fabrikada işçi olarak çalışan güzel oyuncu sonrasında ise Yeşilçam’ın güzel ve masum yüzlü oyuncusu olarak tanındı. Bir tane de albüm çıkardı.

1976 yılında Ferdi Tayfur ile evlenen Necla Nazır'ın bu evlilikten Tuğçe isminde bir kızı dünyaya geldi. Çift, 32 yıllık evliliklerini 2008 yılında sona erdirdi.

NECLA NAZIR’IN OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER