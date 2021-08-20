Necla Nazır kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Necla Nazır’ın hayat hikayesi ve filmleri
Necla Nazır özellikle, 1980’li yıllarda en çok film çeviren kadın oyuncular arasında yer alıyordu. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmesinin ardından pek çok kişi “Necla Nazır kimdir, kaç yaşında ve nereli?” araştırması yapmaya başladı. İşte, Necla Nazır’ın hayat hikayesi ve filmleri…
20 Ağustos 2021, Cuma 15:21 Son Güncelleme:
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Necla Nazır 16 yaşındayken, "sinema güzeli” seçilmiş ve Yeşilçam’ın masum yüzü olarak onlarca filmde yer almıştı. Uzun zamandır televizyon dünyasından uzak duran Necla Nazır, son günlerde en çok merak edilen isimlerden oldu. Peki, Necla Nazır kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Necla Nazır’ın hayat hikayesi ve filmleri…
NECLA NAZIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
16 Nisan 1956 tarihinde Yunanistan'ın İskeçe kentinde dünyaya gelen Necla Nazır, 16 yaşında "sinema güzeli” seçildi. Sinema dünyasına adım atmadan önce fabrikada işçi olarak çalışan güzel oyuncu sonrasında ise Yeşilçam’ın güzel ve masum yüzlü oyuncusu olarak tanındı. Bir tane de albüm çıkardı.
1976 yılında Ferdi Tayfur ile evlenen Necla Nazır'ın bu evlilikten Tuğçe isminde bir kızı dünyaya geldi. Çift, 32 yıllık evliliklerini 2008 yılında sona erdirdi.
NECLA NAZIR’IN OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER
- Hakkını Helal Et (2008) TV dizisi
- Sevgi Ana (2002) TV dizisi
- 155 Polis İmdat (1994) TV dizisi
- Kıvılcım (1993)
- Önce Kuşlar Öttü (1989)
- Ceylan (1989)
- O Bir Melekti (1987)
- Hayat Oyunu (Meral) (1987)
- Yarın Artık Bugündür (1987) TV dizisi
- Sevgili Bebeklerim (1987)
- Sen Ağlama (1987)
- Merdoğlu Ömer Bey (1986)
- İçimde Bir His Var (1986)
- Yıkılmışım Ben (1986)
- Gün Doğmadan (1986)
- Affet Allah'ım (1986)
- Her Şeyim Sensin (1985)
- Birkaç Güzel Gün İçin (1984)
- Ölmez Ağacı (1984)
- Çarıklı Milyoner (1983)
- Ve Recep ve Zehra ve Ayşe (1983)
- Çocuklar Çiçektir (1983)
- Bir Yudum Mutluluk (1982)
- Bir Damla Ateş (1981)
- Olmaz Olsun (1981)
- Ben Topraktan Bir Canım (1980)
- Adak (1980)
- Durdurun Dünyayı (1980)
- Yoksul (1979)
- Fadile (1979)
- İnsan Sevince (1979)
- Düzen (1978)
- Yadeller(1978)
- Batan Güneş(1978)
- Yara (1978)
- Ayağında Kundura (1978)
- Aldırma Gönül (1978)
- Küçük Ev (1977)
- Liseli Kızlar (1977)
- Kan (1977)
- Yangın (1977)
- Baskın (1977)
- Çeşme(1976)
- Bıktım Her Gün Ölmekten (1976)
- Kan Kardeşler (1976)
- Evlilik Şirketi (1976)
- Alev (1976)
- Bıktım Bu Hayattan (1976)
- Aman Karım Duymasın (1976)
- Merhaba (1976)
- Ateş Böceği (1975)
- Delisin (1975)
- Sınıfta Şenlik Var (1975)
- Köprü (1975)
- Çapkın Hırsız (1975)
- Garip Kuş (1974)
- Yatık Emine (1974)
- Gençlik Köprüsü (1974)
- Bir Ana Bir Kız (1974)
- Bir Yabancı (1974)
- Kızım Ayşe (1974)
- Bırakın Yaşayalım (1974)
- Umut Dünyası (1973)
- Istırap (Izdırap) (1973)
- Ben Doğarken Ölmüşüm (1973)