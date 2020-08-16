Necmettin Erbakan Üniversitesi 21 öğretim üyesi alıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada üniversitenin belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda 21 öğretim üyesi alınacağı belirtildi. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekiyor.



