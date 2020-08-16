Necmettin Erbakan Üniversitesi 21 öğretim üyesi alıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü 21 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim üyesi alım ilanına başvuru tarihi ve başvuru şartları belli oldu.
16 Ağustos 2020, Pazar 17:20 Son Güncelleme:
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada üniversitenin belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda 21 öğretim üyesi alınacağı belirtildi. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekiyor.
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