Hayatımızın her alanında çoğunlukla plastik kullanıyoruz ve bunun farkında bile değiliz. Sağlığımıza, geleceğimize, doğaya ve hayvanlara plastiğin verdiği zarar oldukça ciddi ve biz önlem almazsak geri dönüşü mümkün olmayan problemlere yol açabilir. Hayatımızdan plastiği çıkartmamıza yardımcı olacak yöntemleri bilmemiz hayatımızdan plastiği çıkartma konusunda oldukça faydalı olacaktır.

Neden plastik kullanmamalıyız? Hayatımızdan plastiği çıkartmamıza yardımcı olacak yöntemler

Plastik nedir?

Plastik, karbonun (C) hidrojen (H), oksijen (O),azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementler ile oluşturduğu monomer adı verilen, basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak, polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen malzemelere verilen genel bir isimdir. Plastikler petrol rafinerilerinde kullanılan ham petrolün işlenmesi sonucu arta kalan malzemelerden elde edilir.

Plastikler doğada hazır bulunmaz. Bu sebeple doğa karşıtı bir üründür. yapay malzemelerin çoğu hem reçine, hem de plastik olarak adlandırılabilir. Plastik maddeler hafif, ucuz, kolay işlenebilir ve çok farklı kullanım alanına sahip olmaları nedeniyle günümüzde en önemli ticari malzemeler olmuşlardır. Günlük hayatta çok büyük miktarlarda plastik madde kullanılmaktadır.

Dünyada plastik yüzünden karşılaşılan problemler karşısında insanlık şaşkınlığını saklayamıyor. Burnuna pipet sıkışan kurbağayı, Hawaii ve Kaliforniya arasındaki okyanusta biriken çöpler görüldüğünde olayın ciddiyetinin farkına varılmaya başlandı.

Hayatımızdan plastiği çıkartmamıza yardımcı olacak yöntemler

Plastik poşet kullanmak yerine bez çanta tercih etmek veya plastik pipet yerine metal pipet kullanarak plastik kullanımını azaltmaya çalışsa bile istatistik olarak bu çok küçük bir adım oluyor. Marketten satın aldığımız eti saran plastik streçler, çocukların oynadığı plastik oyuncaklar, kullandığımız diş fırçaları ve bunlar gibi milyonlarla örnek plastik kullanımını ortaya koyuyor.

Mutfak

Plastik kullanımını azaltma konusunda en zorlanılan kısım mutfak olsa gerek. Aldığımız çoğu yiyecek mutfağa plastik ile ambalajlanmış şekilde giriyor. En uygun plaketleme yöntemi olduğu için firmalar bu yöntemi tercih ediyor.

Toplu olarak satın almak bu yöntemin bir nebze önüne geçmiş olacaktır. Pirinç, makarna, fasulye, fındık, un ve diğer birçok malzemeyi paketlenmemiş halde satan marketlerden alışveriş yapmayı tercih edin. Bu sayede paketlenmemiş ürün almak yerine evden kendi kavanozunu götürerek direkt kavanozunuzu doldurabilirsiniz.

Deterjan alırken cam şişeleri tercih edin. Temizlik malzemelerin neredeyse hepsi plastik içerisinde saklanıyor. Bu sebeple kendinize cam veya porselen temizlik şişesi alırsanız deterjanınızı açık deterjan satan bayilerden doldurabilirsiniz böylece hem plastik kullanmamış olur hemde tasarruf etmiş olursunuz.

Mutfakta kullanılan saklama kapları genellikle taşıma kolaylığı olsun diye plastik tercih ediliyor. Ancak plastik kaplarda yemek saklamak sağlığımız ciddi oranda tehdit ediyor. Bunun yerine cam saklama kapları veya cam kavanozlar tercih edilmelidir.

Banyo

Banyoda kullanılan ürünler bizim için oldukça kişiselleşmiş ve değiştirmek konusunda zorlanacağımız ürünlerdir. Fakat plastiği en çok banyoda kullanıyoruz. Duş alırken kullanılan ve kozmetik ürünlerinin hemen hemen hepsinde plastik kullanılıyor. Güzellik endüstrisi bizi onlarca kozmetik ürününe ihtiyaç duyduğumuza ikna etmiş ki bir çok ürün vazgeçilmezimiz haline gelmiş. Bu alışkanlıklarımıza veda edip daha sağlıklı bir yaşam için ambalaj konusunda daha bilinçli markalar tercih etmeliyiz.

Diş fırçası ve saç fırçası her gün muhakkak kullandığımız ürünler arasında yer alır. Durum böyle olunca plastik ürünler yerine bambu ürünler tercih etmeliyiz.

Oyuncaklar

Oyuncak mağazalarında raflar plastik oyuncakla dolup taşıyor. Çocuk bezlerinin paketleri, bebek arabaları, küçük arabalar, tabak, yemek kutuları, oyuncak bebekler ve aklınıza gelebilecek bir sürü oyuncak çeşidi plastikten üretilen bir sürü versiyonu mevcut. Bunlar yerine yatırımı kitaplara veya tahta oyuncaklara yapmak ciddi miktarda plastik oranını azaltmış olacaktır.

Kıyafet dolabı

Tekstil sektöründe naylon, polyester ve spandeks gibi plastik bazlı elyafların üretilmesi çok ucuzdur ve pamuk, ipek gibi doğal malzemeleri taklit etmek için tasarlanmıştır. Son 50 yılı baz alırsak markalar bu elyafları giysilerde daha fazla kullanmaya başlamışlardır. Bu sentetik kumaşlar teknik özelliklere de sahip olduğu için dış giyim ve spor kıyafetlerinde yaygın olarak kullanılırlar. Plastik hiç bir zaman ayrılmadığından kullanıp çöpe attığınız kıyafetinizle birlikte sonsuza dek çöplükte yaşayacaktır. Plastik olmayan giysiler ve aksesuarlar söz konusu olduğunda seçeneklerimiz sınırlıdır.

Uzun süre giyebileceğiniz kıyafetler satın alın. Yün, ipek ve pamuk, çoğu sentetik meslektaşına kıyasla nispeten pahalıdır. Ancak doğal liflerden yapılan kıyafetler daha dayanıklı olma eğilimindedir. Kaliteden gurur duyan birçok marka doğal elyaf kullanmaya çalışır, ancak diğerlerinden daha pahalıdır.

Sentetik almak zorunda kaldığınız kıyafetlerinizi seçerken geri dönüşümü olması mümkün olanı tercih edin.

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