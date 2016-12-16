Nefis çikolatalı pasta kreması tarifi
Pastalarda en çok tercih edilen nefis çikolatalı pasta tarifini evde kolayca denemek ister misiniz? İşte çok malzeme gerektirmeyen ve pastalarınıza hafif bir tat verecek nefis çikolatalı pasta tarifi...
Yumurta ve margarin kullanmadan yapabileceğiniz hem kolay hem hafif bir çikolatalı pasta kreması tarifi denemek artık çok kolay.
Tatlıların ve pastaların vazgeçilmezi çok pratik ve lezzetli çikolatalı pasta kreması tarifini denemeye ne dersiniz?
İşte evde kolaylıkla deneyebileceğiniz ve pastalarınıza harika bir tat verecek bir tarif;çikolatalı pasta kreması.
Çikolatalı pasta kreması malzemeleri:
4 bardak süt
4 kaşık un
3 kaşık kakao
2 paket şekerli vanilin
1 bardak şeker
80 gram çikolata
Çikolatalı pasta kreması yapılışı:
Süt,un,şeker ve kakao blender ile derin bir tencerede çırpın ve kısık ateşte pişirin. Pişirdiğiniz ve kaynayan kremaya çikolataları atın ve eritin. Soğuyana kadar katılaşmaması için sık sık karıştırın. Çikolatalı pasta kremanızı istediğiniz pasta çeşidinde kullanılabilir.
Afiyet olsun!
Tatlıların ve pastaların vazgeçilmezi çok pratik ve lezzetli çikolatalı pasta kreması tarifini denemeye ne dersiniz?
İşte evde kolaylıkla deneyebileceğiniz ve pastalarınıza harika bir tat verecek bir tarif;çikolatalı pasta kreması.
Çikolatalı pasta kreması malzemeleri:
4 bardak süt
4 kaşık un
3 kaşık kakao
2 paket şekerli vanilin
1 bardak şeker
80 gram çikolata
Çikolatalı pasta kreması yapılışı:
Süt,un,şeker ve kakao blender ile derin bir tencerede çırpın ve kısık ateşte pişirin. Pişirdiğiniz ve kaynayan kremaya çikolataları atın ve eritin. Soğuyana kadar katılaşmaması için sık sık karıştırın. Çikolatalı pasta kremanızı istediğiniz pasta çeşidinde kullanılabilir.
Afiyet olsun!