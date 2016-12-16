Nefis çikolatalı pasta kreması tarifi

Yumurta ve margarin kullanmadan yapabileceğiniz hem kolay hem hafif bir çikolatalı pasta kreması tarifi denemek artık çok kolay.Tatlıların ve pastaların vazgeçilmezi çok pratik ve lezzetli çikolatalı pasta kreması tarifini denemeye ne dersiniz?İşte evde kolaylıkla deneyebileceğiniz ve pastalarınıza harika bir tat verecek bir tarif;çikolatalı pasta kreması.4 bardak süt4 kaşık un3 kaşık kakao2 paket şekerli vanilin1 bardak şeker80 gram çikolataSüt,un,şeker ve kakao blender ile derin bir tencerede çırpın ve kısık ateşte pişirin. Pişirdiğiniz ve kaynayan kremaya çikolataları atın ve eritin. Soğuyana kadar katılaşmaması için sık sık karıştırın. Çikolatalı pasta kremanızı istediğiniz pasta çeşidinde kullanılabilir.Afiyet olsun!