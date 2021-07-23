Türkiye Nehir suları yükseldi, piknikçiler mahsur kaldı

Nehir suları yükseldi, piknikçiler mahsur kaldı

Türkiye

Nehir suları yükseldi, piknikçiler mahsur kaldı

Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında piknik yapan 21 kişi suların yükselmesi ile mahsur kaldı. Mahsur kalan piknikçileri jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı.

23 Temmuz 2021, Cuma 09:55 Son Güncelleme:
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Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe Mahallesi mevkisinde gece saatlerinde, Dicle Nehri'nin kıyısında piknik yapan 21 kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timleriyle AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla mahsur kalanları botlarla kurtardı.

DHA

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