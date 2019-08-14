Nehirde araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehirde araçlarıyla mahsur kalan 4 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

14 Ağustos 2019, Çarşamba 01:24
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Nehirde araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Engin A.'nın kullandığı arazi tipi kamyonetle piknikten dönen 4 kişilik aile, Bolatlı Mahallesi'nde Berdan Nehri'nin su seviyesi yükselen bölümünde mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine ailenin yardımına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti.

Nehrin ortasında mahsur kalan aile, itfaiye ekiplerinin aracı halatla çekerek çıkarmasıyla kurtarıldı. 

MERSİN (İHA)

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