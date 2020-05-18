Nehre düşen telefonunu 8 ay sonra çalışır halde buldu

Çin’de geçtiğimiz eylül ayında balık tutarken iPhone 7 Plus model telefonunu nehre düşüren Zhou adlı adam, aradan geçen 8 ayın ardından telefonuna çalışır halde geri ulaştı.

Aylar sonra ise Zhou, bir balıkçının telefonu bulduğu haberini aldı. Kano ile nehirde balık avladığı sırada nehre düşen telefon, nehir sularının çekilmesinin ardından Çinli bir balıkçının gözüne çarpmış. Balıkçı, genç adamı telefonun arkasında yer alan kartvizit sayesinde bularak cihazı kargoyla ona yolladı.

Telefonun düştüğünü kıyıya gelene kadar fark etmediğini söyleyen Zhou, nehrin çok çamurlu olduğunu ve asla bulamayacağını düşündüğü için oradan gitmeye karar vermiş.

Telefonu aldıktan sonra çok şaşıran Zhou, cihazının hala sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyledi. Nehirdeyken çektiği fotoğraflara da ulaşmayı başaran genç adam, cihazın tüm özelliklerinin sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyledi.

iPhone 7 ailesinde IP67 sertifikası bulunuyor. Bu sertifikalar 1 metre derinlik ve 1 saatin üstündeki su teması durumlarında etkisiz kalabiliyor.