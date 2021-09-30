Nejat İşler: Hayatım bir sırt çantasına sığdı

İşler, “Maddi anlamda güvence altında mısın?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Çalışırsam evet. İki yeğenim var. Ters bir şey olursa diye onlara bir şeyler bırakmak istiyorum. Biraz da o yüzden çalışıyorum. Ben yaşarım bir şekilde. Lüksüm yok çünkü. Arada sırada yurtdışına seyahate gidiyorum, o kadar.”

Uzun süre Bodrum’da yaşayan oyuncu, oradaki evini kapatıp İstanbul’da bir otele yerleştiğini de açıkladı:

“Eşyalarım kutuların içinde arkadaşın evinde duruyor. O da çok fazla değil, iki sandık. Çok eşya edinmedim. Bu bana eksik değil, aksine özgür hissettiriyor."





"Bu kararı vermem de enteresan oldu. Benim eski işim, saklamacı bir iş; kitaptı, plaktı, objeydi. Evim depo gibiydi. Ondan kurtuldum. Tasarlayarak yapmadım bunu. Yavaş yavaş ufalmaya başladım. Bir sırt çantasına sığdı her şey en sonunda. Bir şey lazım olursa gider alırım, ne olacak?”





'BAŞIMI BELAYA SOKMAK İSTİYORUM'

Nejat İşler, yönetmenlik yapma fikrine nasıl baktığı sorulunca şöyle konuştu:

“Her şeyin bir zamanı var. Ben hiç hissetmemiştim yönetmenliğin zamanı geldiğini. Şimdi şimdi ‘olabilir’ diyorum. Senaryoda yazan laflarla ilgilenmiyorum artık."

"Benim olmadığım sahnelerle ilgili de bir sürü fikrim oluyor. Yapımla ilgili bir fikrim oluyor mesela. Bir sürü şeye karışmak istiyor canım. Başımı belaya sokmak istiyorum, öyle söyleyeyim.”

'NEJAT'A HAK VERİYORUM'

Erkan Can, Nejat İşler’in minimal yaşam tarzını doğru bulduğunu söyledi:

“Hak veriyorum. Hep alıyoruz. Gardıroba bakıyorum, giymediğimo kadar çok şey almışız ki. Almıyorum artık. Aldıklarımın da çoğunu vereceğim sağa sola.”

'HERKES GİDER MERSİN'E, BEN GİDERİM TERSİNE'

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan ünlü oyuncu, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ünlü isimlerin de akın ettiği gözde tatil bölgesinde bir süre olmayacağını açıkladı.

"Herkes Bodrum'a giderken, ben şimdi altı ay buradayım. Hatta herkes gider Mersin'e, ben giderim tersine gibi bir şey oldu. Bu sezon boyunca işler var, İstanbul’da olacağım” dedi.

'ONDA AŞK YOK'

Nejat İşler, hayat verdiği 'Ercüment Çözer' karakteri hakkında, "Ercüment, sevişken bir karakter. Onda aşk yok. Zaten geçen sezon aşkı kullanmıştı” yorumunu yaptı.



