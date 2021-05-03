Nem ve üşütme kaynaklı sorunlara dikkat!

Hafta başında kısa süreli sert etkiler

Geçen haftanın son gününde Plüton ile uyumlu açı yapmış olan Merkür haftaya Jüpiter karesi ile başlıyor. Aynı gün, yani haftanın ilk günü Güneş-Satürn karesi de kesinleşecek, üstelik Ay aynı günün akşamı Satürn ile kavuşarak Güneş'e kare yapacak. Jüpiter iyicil olduğu halde Merkür ile karesinde zihnimize aşırı yüklenebiliriz. Sinir ve kaslarımızı zorlamamaya çalışalım. Güneş'in Ay-Satürn kavuşumu ile karesinin de etkisiyle halsizlik, bezginlik, sabırsızlık hissedebiliriz. Enerjimiz ve vücut direncimiz düşük olabilir. Ay hızlı hareket ettiğinden Satürn'ün baskılayıcı etkisi kısa sürecek.

Bu dönemde kuru sıcak iyi gelecek.

Aşırı duygusallığa ve duygusal çalkantılara meydan vermeyelim

Ay bundan sonra Venüs ile kare açı yapacak. Venüs küçük iyicil kabul edilir. Hem Ay, hem Venüs soğuk ve nemli mizaçta olduklarından ve ateş elementinde gösterge olmadığından nem ve üşütme nedenli hastalıklar özellikle hafta sonuna kadar sorun olabilir. Bu dönemde kuru sıcak iyi gelecek. Haftanın ikinci gününde kesinleşecek Ay-Venüs karesinin etkisiyle tatlılara düşkünlüğümüz artabilir, duygusallaşabiliriz. Hormonlarla, kan şekeriyle, yumurtalıklarla ilgili sorunlar önümüze gelebilir. Ay haftanın üçüncü günü de Jüpiter ile kavuştuğundan, bu dönemde duygu durumumuz bedenimizi oldukça fazla etkileyecek. Duygusal çalkantılara kapılmamaya çalışalım. Mide ve hazım sorunları, bedende su toplanması, şişlikler, kistler konusunda daha temkinli olalım. Gazlı içecekler, hazmı ağır yemekler, aşırı tuz kullanımı, dondurma, soğuk meyve ve muhallebi benzeri yiyecekler ateş ve su dengesinin bozulmasına neden olabilir. Bu yiyeceklerde hem miktar olarak aşırıya kaçmayalım, hem de aşırı soğuk yemekten ve içmekten kaçınalım.

Hafta ortasından sonra uyumlu etkiler geliyor

Hafta ortasında Ay Mars ve sonra da Uranüs ile uyumlu açı yapacak. Kendimizi daha dinç, daha girişken, daha cesaretli hissedebiliriz. Yeniliklere de, yeni tedavilere de açık olabiliriz. Bağışıklık sistemimiz çok daha iyi çalışacak, tabii yine de tedbiri elden bırakmayalım. Ay'ın Güneş ile uyumlu açısı ve Neptün ile de kavuşumu bu etkileri daha bariz hale getirecek. Ay da Neptün de vücut sıvılarıyla ilişkili görüldüğünden, ikisi de soğuk ve nemli mizaçta olduklarından sıvı dengesizliği, şişlik ya da nem ve soğuk kaynaklı sorunlarla karşılaşma riskimiz var ama Ay aynı gün ateş elementinden olan Koç burcuna geçeceğinden Ay-Neptün kavuşumunun etkileri oldukça kısa sürecek. Venüs de Plüton ile uyumlu açı yapacak. Kan şekeri - hormon düzenlemeleri, her iki cinste yumurtalıklar ile ilgili tedaviler her zamankinden çok daha kolay ve başarılı olacak.

Asteroit Ceres Mirach yıldızı ile kavuşuma gidiyor

Asteroit Ceres besleme, beslenme, gebelik, emzirme ve tahıl hasatı ile ilişkilendirilir. Ceres hafta sonuna doğru Koç burcunun son derecesinde Jüpiter ile uyumlu açı yapacak ve sonra da Boğa burcuna geçerek iyicil etkili Mirach yıldızı ile kavuşuma gidecek. Gebelik tedavileri bu dönemde başarılı olabilir. Venüs-Plüton uyumu, Ay'ın Mars ve Uranüs ile art arda gerçekleşecek uyumlu açıları ve Ceres'in de etkisiyle gebelik isteyenlerin şansını arttırıyor.

Hafta sonunda astrolojinin iki iyicili, Venüs ve Jüpiter arasında kare açı kesinleşecek. Sert etkiler baskın olmasa da tatlı ve yemeğe düşkünlük, kan şekeri dengesizlikleri, iyi huylu şişlikler, varisler ve hormonlarla ilgili sorunlar konusunda dikkatli olmakta fayda var. Jüpiter sıcak doğada ama o da Venüs gibi nemli. Nem nedenli sorunlardan kaçınmak için hafta sonunda da kuru sıcaktan faydalanabiliriz. Sıcak banyo, sauna, buhar benzeri yöntemlerden çok kuru sıcak sağlayıcıları kullanalım. Bu hafta yemekleri bile haşlamaktansa fırınlamak daha akıllıca olacak.

Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...