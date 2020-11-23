Neptün retrosu bitiyor

Astrolojide Neptün kolektif dediğimiz bütünü etkileyen gezegenlerden biri. Bunun sebebi yörünge süresinin çok uzun olması ve Güneş’in etrafındaki turunun 165 sene sürmesi. Bir burçta ortalama 14 sene geçirir ki en başta bahsettiğimiz bütünü etkileyen etkisini bir burçta geçirdiği bu uzun süreden alır. Günümüzde transit ettiği Balık burcu yolculuğuna Şubat 2012’de başlamıştı ve Mart 2025’e kadar da devam edecek.

Neptün'ün mitolojisi

Modern Astrolojide Neptün Balık burcunu yönetir. Denizler, sular, tüm sıvılar ondan sorulur. Bu yüzdendir ki mitolojide denizler ve depremler tanrısı Poseidon ile temsil edilir. En önemli silahı ‘Trident’ denilen üç dişli bir yaba olan Poseidon, bu yabayı deniz zemininde vurduğu zaman dalgalar, fırtınalar ve depremler yaratırmış ve denizcilerde sakin bir deniz ve avlanma süreci için Poseidon’a dua edermiş.

En önde gelen özelliklerinden biri fedakârlık. Yönettiği Balık burcu gibi kendini akışa bırakmak ve ilahi olanla bütünleşme temasını anlatır. Neptün sisli ve puslu bir gezegen olması ve kendini net göstermemesinden dolayı temsil ettiği konularda net olamamayı da ifade eder. Gerçekleri görememek veya gerçeklerden kaçmak Neptünyen bir davranıştır. Hayal kırıklıkları yaşamak da öyle. Aşırı alıngan, hassas, duygusal ve romantik olmayı anlatır. Yaratıcılık ve yetenek bağışlamasından dolayı sanatçılar, şairler, ressamlar etkisi altındadır. Aynı zamanda duygularla da ilişkilidir. Duyusal ve 6. hissi kuvvetli olan psişik insanların haritalarında kuvvetli bir Neptün görürüz.

Ay düğümleri ile kare açı ve kadersel yönümüz

Neptün, 23 Haziran tarihinden beri yaklaşık 5 aydır Balık burcunda Retro hareketini sürdürmekteydi. 28 Kasım Cumartesi günü retrosunu bitirmek üzere durağanlaşacak ve 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren de düz hareketine başlamış olacak. Retro döneminde haritalarımızda Balık burcunun bulunduğu alanda, netlik hissedememiş, önümüzü görememiş olabiliriz veya çoğu zaman kararsızlık yaşamış; beklentilerimiz ve hayallerimiz, ertelemek zorunda kalmış olabiliriz.

Bu dönemde hayatımızın gidişatı ile ilgili birtakım işaretler almış ama anlam verememiş olmamız da kuvvetle muhtemel. Şimdi geriye dönüp bu işaretleri hatırlamalı ve yol göstericiliğinin zamanını görme vaktimiz geldi. Artık vazgeçmek zorunda kaldığımız hayalleri, umutları hayatımızda görünür hale getirebiliriz. Yalnız unutmamalıyız ki kadersel yolumuzda Neptün’ün bize öğretmek istediği teslimiyet ve bütünleşme duygusuyla hareket etmek çok önemli olacak. Daha önceki yazılarımda Ay Düğümleri ve kadersel yönümüzden bahsetmiştim. Neptün’ün Şubat 2021 sonuna kadar Ay Düğümleri ile açısal bağlantıda olması bir fırsat sunuyor.

Bu açının kare olması bizi harekete geçirip, zorlayacak olmasını ifade ediyor ama zorlanmadan, acı çekmeden kaderimizi gerçekleştirmekte söz konusu olamaz. Zorlu açıların gelişim için birer fırsat olması açısından da önümüzdeki dönemi kendi kişisel ve spiritüel gelişimimiz için kullanabiliriz. Mantıklı davranışlarımız yerini mistik davranışlara bırakabilir.

Yaratıcılığımızı geliştirecek, daha geniş bir pencereden bakmamız için zorlayacak, manevi tarafımızı güçlendirecek bu dönemin farkındalıkla ilerlemenizi sağlamasını, kadersel yolunuzda size ışık olmasını dilerim.