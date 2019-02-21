Nerede oy kullanacağım? YKS seçmen sorgulama nasıl yapılır?

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar 1 ay 7 gün sonra İl, ilçe belediye başkanını ve muhtarlarını belirleyecek. Seçmenlerin bu işlemi yapmaları içinse nerede oy kullanacaklarını bilmeleri gerekiyor. Seçime az bir süre kala "YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?" sorusu sıklıkla soruluyor.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl", "T.C. Kimlik Numarası", "Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

YSK SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

YSK'DAN SEÇMEN LİSTELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere 4 - 17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlıklarda askıya çıkarılacaktır. Seçmen kaydınızı askı süresi içinde;

Muhtarlıklardan,

www.ysk.gov.tr adresinden,

Mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından,

e-Devlet kapısından kontrol edebilirsiniz.

Seçmen listeri, 17 Ocak 2019 Perşembe saat 17.00'da askıdan indirilecek olup bu tarihe kadar kaydınızı mutlaka kontrol edin. Bu tarihten sonra yapılan başvurular hiçbir suretle dikkate alınmayacaktır.

Askı Döneminde (4 - 17 Ocak 2019 tarihleri arasında)”

Seçmen kütüğünde kaydı olmayanlar, kayıtlarında değişiklik/düzeltme yapmak isteyenler veya yerleşim yerini değiştirmek isteyenler;

Bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler. Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda iletir.

Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilirler.

Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.

“GÖRME VE ORTOPEDİK ENGELLİ SEÇMENLER”

Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi aile bireyleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kurulacak sandıklarda kullanabilirler. Engelli olarak kayıtlı olup olmadığınızı www.ysk.gov.tr adresinden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından ve e-Devlet kapısından öğrenebilirsiniz.

Engelli olarak kayıtlı değilseniz, askı dönemi içinde www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceğiniz “Engelli Beyan Formu”nu doldurarak bizzat veya bir yakınınız aracılığı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa veya Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne başvuru yaptığınız takdirde seçmen durumunuz “Engelli” olarak güncellenecektir.

“HASTALIĞI VEYA ENGELİ SEBEBİYLE YATAĞA BAĞIMLI SEÇMENLER”

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden seçmenlerden;

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanlar, 4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında “Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu” veya “Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu” ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ile birlikte, www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceği “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formunu” doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabileceklerdir.

Ancak bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dâhil edilmiş seçmenlerin müracaatları halinde yeniden sağlık raporu istenmez.