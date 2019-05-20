Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?

İstanbullular bir kez daha 23 Haziran'da sandık başına giderek İstanbul belediye başkanını belirleyecek. Yaklaşık 10 milyon seçmen tercihini zarfa koyup sandığa atacak. Seçim öncesi ise her zaman olduğu gibi nerede oy kullanılacağı gündem olmuş durumda... Bu neden on binlerde kişi "YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?" sorusunu soruyor.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl", "T.C. Kimlik Numarası", "Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

YSK SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ



