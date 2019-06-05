Nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu dağ turnası görüntülendi

Başlarında kırmızı leke bulunmaması Anadolu dağ turnalarını diğerlerinden ayıran en önemli fark olarak göze çarpıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde keşfedilen Anadolu dağ turnası (grus grus), dünyada sadece Türkiye, İran, Gürcistan ve Ermenistan'da yaşıyor. Dünyada 40 çiftin altında kaldığı tahmin edilen bu alt türün Türkiye'deki yaşam alanlarını ise sulak alanlar oluşturuyor. Sulak alanlardaki kurutma çalışmaları, baraj, yol inşaatları ve üreme döneminde çıkarılan sazlık yangınları, dünyanın en nadir turna alt türünün varlığını tehdit ediyor.

YAVRUSUYLA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün “Turna Halkalama Çalışmaları” programı kapsamında Kızılırmak Deltası’nda turna (Grus grus) envanter, GPS takip cihazı takılması ve halkalama çalışmaları yapılmaya devam ediliyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda turnalara halka ve GPS takip cihazı takıldı. GPS takip cihazıyla turnaların takibi yapılarak, hareketlilikleri hakkında bilgi ediniliyor.

2016 yılında GPS takılan turnaların Sivas’a göç ettiği, 2 yıl orada kaldıktan sonra bir bireyin tekrar Kızılırmak Deltası’na döndüğü görüldü. Son olarak da Bafra ilçesindeki Kızılırmak Kuş Cenneti’nde yavrusuyla birlikte dolaşan bir çift Anadolu dağ turnası ve tek dolaşan bir yetişkin Anadolu dağ turnası gözlemlendi.

HAYVAN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI

Sıcak havaların iyice etkini göstermesiyle birlikte Kuş Cenneti’ndeki hayvan hareketliği de arttı. Baharla birlikte hayvanların yeni doğan yavruları da güzel görüntüler oluşturdu.

SAMSUN (İHA)