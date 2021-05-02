Neslihan Atagül kariyerine böyle başladı

Oyuncu Neslihan Atagül13 yaşındayken bilinmeyen numaralardan rastgele bulduğu bir ajansı arayıp “Ajansınıza kaydolmak ve oyuncu olmak istiyorum” dediğini anlattı. Atagül “Beni kabul ettiler ama altı ay hiç ses çıkmadı. Sonunda bir deneme çekimi için aradılar. Sete çıkacağımı sandığım için eski kıyafetlerimle gitmeyeyim diye pazara gidip yeni elbise aldım. O gün sete çıkmadım ama heyecanımdan hiçbir şey kaybetmedim” dedi. Neslihan Atagül dizilerden bölüm başı; 100 Bin TL kazanıyor.