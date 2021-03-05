Neslihan Atagül: Konuşmadan anlaşıyoruz

Neslihan Atagül L’Officiel dergisinin kapak yıldızı oldu. Kadir Doğulu ile evliliğinden samimiyetle bahseden Neslihan Atagül ilişkisinde hem aşkı, hem de arkadaşlığı yaşamanın çok kıymetli olduğuna vurgu yaptı ve “İkimiz de arkamızı aynı şeye yaslıyoruz. Kendimizi geliştirirken, birbirimizin gelişimini de önemsiyoruz. Bazen sözlü anlaşıyoruz, bazen de konuşmadan. Amacımız birbirimizi değiştirmek değil, dönüştürmek olduğunda çok güzel devam ediyor. Umarım böylesi isteyen herkese nasip olur” dedi.