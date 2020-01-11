Neslişah Alkoçlar bu fotoğraf nedeniyle lince uğradı

Neslişah Alkoçlar eşi Engin Altan Düzyatan ve arkadaşları ile önce Finlandiya Lapland’a gitti. Sonra İsveç’e geçip özel buz kıran eğlence gemisiyle Kuzey Baltık Denizi’nde tur attılar. Neslişah Alkoçlar’ın kızak köpekleri ile gezmesi ise sosyal medyada olay oldu. Birçok kişi sosyetik güzeli topa tuttu, hayvanlara eziyet etmekle suçladı.

Neslişah Alkoçlar eleştirilere yanıt verdi:

“Bu bölgede Ren geyikleri ve kızak çeken köpekler emin olun insanlardan daha değerli. Dağ köpekleri, köleleştirilmiyor, işkence görmüyor. Doğuştan gelen içgüdülerinin gereğini yapıyorlar. Beni linç ettiniz ama bunu tamamen bilgi eksikliğinize bağlıyorum.”