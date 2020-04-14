Magazin Neslişah Alkoçlar’ın saçlarını kestiği Engin Altan Düzyatan’ın yeni imajı

Neslişah Alkoçlar’ın saçlarını kestiği Engin Altan Düzyatan’ın yeni imajı

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Neslişah Alkoçlar’ın saçlarını kestiği Engin Altan Düzyatan’ın yeni imajı

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın saçlarını eşi Neslişah Alkoçlar kesti. Oyuncunun yeni hali merak ediliyordu. Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yeni imajını paylaştı.

14 Nisan 2020, Salı 18:52 Son Güncelleme:
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Neslişah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan'ın saçlarını kestiği videoyu Instagram hesabından "Gün: 26 ve bizim evde durumlar böyle:) Altan saçlarından memnun , çocuklara güzel bir anı oldu🙏Bu zor zamanlarda ufak mutluluklar, anlar yaratabilmek ne kadar değerli. İyi günde kötü günde karantinada..." notuyla paylaşmıştı.

https://www.instagram.com/p/B-zUwzLDqz4/?utm_source=ig_web_copy_link

Eşi Neslişah Alkoçlar’ın saçlarını kesmesinin ardından oyuncunun son imajı merak edilirken Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Takipçileri Engin Altan Düzyatan'ın kilo verdiği şeklinde yorumlarda bulundular.

İşte Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı...


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