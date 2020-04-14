Neslişah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan'ın saçlarını kestiği videoyu Instagram hesabından "Gün: 26 ve bizim evde durumlar böyle:) Altan saçlarından memnun , çocuklara güzel bir anı oldu🙏Bu zor zamanlarda ufak mutluluklar, anlar yaratabilmek ne kadar değerli. İyi günde kötü günde karantinada..." notuyla paylaşmıştı.

Eşi Neslişah Alkoçlar’ın saçlarını kesmesinin ardından oyuncunun son imajı merak edilirken Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Takipçileri Engin Altan Düzyatan'ın kilo verdiği şeklinde yorumlarda bulundular.

İşte Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı...



