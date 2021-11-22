Dünya Nesneler sanal, dokunma hissi gerçek

Nesneler sanal, dokunma hissi gerçek

Dünya

Nesneler sanal, dokunma hissi gerçek

Mark Zuckerberg’ün kuracağı paralel evren ‘Metaverse’te dokunma hissi de olacak. Sanal nesneleri hissetmek için eldiven geliştirildi.

22 Kasım 2021, Pazartesi 07:28 Son Güncelleme:
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Teknoloji milyarderi Mark Zuckerberg (37), paralel evren hayali ‘metaverse’ için ekipman geliştirmeye devam ediyor. Şirketi Meta, yeni dokunsal eldivenini tanıttı. Bu eldiven, artırılmış gerçeklik gözlüğü ile birlikte çalışıyor. Gözlük takılarak ziyaret edilen sanal ortamlardaki nesneleri hissetmeyi mümkün kılıyor. Eldivenin üzerinde dokunma hissi uyandıran küçük sensörler var.

KENDİSİ TANITTI

Bu eldiveni takarak bir sanal satranç masasında taşları gerçekten dokunarak değiştirdiğinizi, yapboz oynadığınızı, piyano çalabildiğinizi hissedebilmeniz amaçlanıyor. Eldiveni tanıtan da bizzat Zuckerberg’ün kendisi oldu. Zuckerberg, “Meta’nın Gerçeklik Laboratuvarları ekibi, bir gün sanal eşyalara dokunduğunuzda onların hissedebilmeniz için çalışıyor” dedi.

HAYATIN UZANTISI

Metaverse, akıllı gözlük, başlık, eldiven gibi ekipmanlar ile fiziksel dünyanın bir uzantısı olmak istiyor. İş, eğitim, oyun, müzik gibi hayatın profesyonel ve sosyal alanlarının, çevrimiçi dünyayla iç içe olmasını hedefliyor. Zuckerberg, 123.5 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin yedinci insanı. Metaverse teknolojisine 10 milyar dolar yatırım yaptı.

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